Норвегія стала найбільшим постачальником газу до Європи після вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного виконавчого директора Petoro Крістін Крагсет, яку приводить Bloomberg.

"Це дозволило заробити 50 мільярдів (528 млрд крон) доларів від прямого володіння нафтовими та газовими ліцензіями, що більш ніж у п'ять разів перевищує суму, зароблену у звичайний рік", - йдеться у матеріалі.

Компанія Petoro, яка управляє прямою фінансовою часткою норвезької держави в 36 нафтогазових родовищах, що розробляються, повідомила про результат, який на 342 мільярди крон вищий, ніж у 2021 році. Видобуток природного газу становив 109 мільйонів стандартних кубометрів на день, що на 7% більше, ніж роком раніше.

Минулого року Норвегія стала найбільшим постачальником природного газу до Європи і нині покриває 30% потреби континенту цього товару.

"Довгострокові зусилля на норвезькому шельфі дозволили нам постачати більші обсяги газу до Європи. Це збільшення стало можливим, тому що було дозволено збільшення видобутку на кількох родовищах", - сказала Крагсет.