Норвегия профинансирует закупку вооружения для украинских F-16

Норвегия выделит более 118 млн долларов на закупку вооружения и запчастей для украинских F-16. Также она передаст украинским пилотам шесть таких истребителей в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook .

Умеров рассказал, что встретился в Одессе с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Украинский министр поблагодарил коллегу за лидерство в вопросе выделения нового пакета военной помощи Украине на 500 млн евро, а также за решение передать шесть F-16 до конца года.

По словам главы Минобороны Украины, они обсуждали общие шаги для укрепления противовоздушной обороны.

"Норвегия готова к софинансированию укрепления украинской ПВО и выделению 118,8 млн долларов США для закупки систем вооружения и запчастей для украинских F-16 в рамках инициативы США "Jumpstart", - подчеркнул Умеров.

Он обратил внимание, что такие шаги приближают Украину к стратегической цели - безопасному небу.

Также одной из ключевых тем переговоров министров стало сотрудничество в сфере закупок и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

При этом в ходе встречи обсуждалась и ситуация на поле боя. О ситуации в Черном и Азовском морях доложил вице-адмирал Алексей Неижпапа.

"Особенно благодарен Норвегии за ее ведущую роль в Коалиции морских способностей, которая уже доказала свою эффективность. Сегодня мы обсудили конкретные шаги по дальнейшему развитию этой инициативы", - отметил Умеров.