Норвегия профинансирует закупку вооружения для украинских F-16
Норвегия выделит более 118 млн долларов на закупку вооружения и запчастей для украинских F-16. Также она передаст украинским пилотам шесть таких истребителей в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.
Умеров рассказал, что встретился в Одессе с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Украинский министр поблагодарил коллегу за лидерство в вопросе выделения нового пакета военной помощи Украине на 500 млн евро, а также за решение передать шесть F-16 до конца года.
По словам главы Минобороны Украины, они обсуждали общие шаги для укрепления противовоздушной обороны.
"Норвегия готова к софинансированию укрепления украинской ПВО и выделению 118,8 млн долларов США для закупки систем вооружения и запчастей для украинских F-16 в рамках инициативы США "Jumpstart", - подчеркнул Умеров.
Он обратил внимание, что такие шаги приближают Украину к стратегической цели - безопасному небу.
Также одной из ключевых тем переговоров министров стало сотрудничество в сфере закупок и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.
При этом в ходе встречи обсуждалась и ситуация на поле боя. О ситуации в Черном и Азовском морях доложил вице-адмирал Алексей Неижпапа.
"Особенно благодарен Норвегии за ее ведущую роль в Коалиции морских способностей, которая уже доказала свою эффективность. Сегодня мы обсудили конкретные шаги по дальнейшему развитию этой инициативы", - отметил Умеров.
F-16 для Украины
Напомним, Украина в конце июля получила от партнеров первую партию самолетов F-16 в рамках военной помощи. Точно число самолетов, которое вошло в первую партию, неизвестно.
При этом ожидается, что вторую партию F-16 Украина получит от Норвегии в ближайшее время. Об этом Умеров заявлял по итогам переговоров с Грамом 17 октября.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.