Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией

"Соглашение об упрощении визового режима Норвегии с Россией временно приостановлено с 22 сентября 2022 года", - заявили в управление по иммиграции Норвегии.

Данное решение дублирует решение Совета ЕС от 9 сентября 2022 года.

Норвегия не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону и имеет общую с Россией сухопутную границу протяженностью 198 километров. Жители Кольского полуострова часто пересекают границу, когда отправляются за покупками в норвежские магазины. В 2007 году было подписано специальное соглашение, направленное на облегчение путешествий граждан двух стран.

Это соглашение очень одобрительно встретили жители северных регионов РФ, где многие воспользовались возможностью подать заявление на многократную визу в Норвегию сроком до пяти лет.

Все другие страны Шенгенского соглашения, имеющие прямые сухопутные границы с РФ, уже осложнили россиянам получение шенгенских виз. Этот список включает в себя Финляндию, страны Балтии и Польшу.