ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Норвегия пересмотрит инвестиции в израильские компании: в чем причина

Среда 06 августа 2025 06:09
UA EN RU
Норвегия пересмотрит инвестиции в израильские компании: в чем причина Иллюстративное фото: Норвегию обвиняют в поддержке армии Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Норвегия пересмотрит выделение триллионов долларов инвестиций ряду израильских компаний, которые подозреваются в причастности к войне в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Правительство страны поручило своему гигантскому суверенному нефтяному фонду объемом 2 трлн долларов пересмотреть инвестиции в израильские компании после длительных жалоб на финансирование бизнеса, который, вероятно, помогает Израилю в военной операции в Секторе Газа.

Министр финансов страны Йенс Столтенберг во вторник, 5 августа, поручил Центральному банку Норвегии и этическому совету нефтяного фонда изучить структуру владения израильскими компаниями из-за "ухудшения ситуации" в Газе и на оккупированном Западном берегу.

Крупнейший в мире суверенный фонд оказался под шквалом критики со стороны политических партий, профсоюзов и активистов, которые обвиняют его в финансировании компаний, поддерживающих израильскую оккупацию палестинских территорий и наступление в Секторе Газа.

Как отмечает FT, последняя вспышка возмущения произошла после того, как на этой неделе норвежская газета Aftenposten сообщила, что фонд за последние два года увеличил инвестиции в компанию Bet Shemesh Engines. По информации издания, компания якобы обслуживает самолеты, которые Израиль использует для бомбардировок Газы.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во вторник, 5 августа, заявил, что "очень обеспокоен" этими сообщениями и попросил Столтенберга обратиться в Центральный банк Норвегии, который управляет нефтяным фондом, и получить "исчерпывающие объяснения".

"Война в Газе противоречит международному праву и наносит страшные страдания, поэтому вполне понятно, почему возникают вопросы относительно инвестиций фонда в Bet Shemesh Engines", - заявил Столтенберг.

Сомнительные компании и политическая реакция

По данным по активам нефтяного фонда, на конец 2024 года его доля в Bet Shemesh Engines составляла 15 млн долларов или 2,1%. Это более чем в четыре раза больше, чем в конце 2023 года - вскоре после нападения ХАМАСа 7 октября, который привел к началу войны.

По состоянию на конец 2024 года, только 0,1% активов нефтяного фонда Норвегии (из общей суммы в 2 трлн долларов) были вложены в Израиле - всего в 65 компаний на сумму 22 млрд крон (2,1 млрд долларов).

Независимый этический совет - орган, который предоставляет рекомендации по исключению компаний из портфеля фонда - с 2009 года рекомендовал исключить девять израильских компаний. Две из них были добавлены в прошлом году, когда этический совет изучал связи 20 компаний с оккупацией Западного берега и войной в Секторе Газа.

Руководитель нефтяного фонда Николай Танген сообщил журналистам во вторник, что инвестиции в Bet Shemesh Engines вкладывались через внешнего управляющего активами, а сама компания не входит ни в один из списков для исключения, которые составляют этический совет, ООН или другие структуры. По его словам, фонд планирует "изучить новую информацию".

В ответ на вопрос, понимает ли он громкую реакцию на эти разоблачения, Танген ответил: "Конечно. Я вижу те же кадры, что и вы - это ужасно смотреть".

Некоторые сотрудники фонда разочарованы медленным, по их мнению, процессом предоставления рекомендаций этическим советом, особенно учитывая тот факт, что возмущение протестующих в Норвегии неоднократно направлялось непосредственно на Центральный банк в Осло.

В то же время, фонд опасается политической реакции со стороны Израиля и особенно США, если примет решение о массовом выходе из израильских активов.

В FT также напомнили, что центристско-левое правительство Норвегии испытывает все большее давление со стороны оппозиции накануне парламентских выборов, которые состоятся 8 сентября. Сейчас они считаются такими, которые могут завершиться с непредсказуемым результатом.

Ситуация в Секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС не желает договариваться об освобождении заложников, поэтому эту группировку нужно уничтожить.

Президент США Дональд Трамп убежден, что из-за провала переговоров с ХАМАС, армии обороны Израиля придется принять решение о дальнейших действиях в анклаве.

Тем временем в Секторе Газа из-за боевых действий возник масштабный голод. Израильская армия начала делать паузы в боях ради доставки в анклав гуманитарной помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Норвегия Сектор Газа
Новости
РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский
РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО