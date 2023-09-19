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Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199

Фото: Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199 (regjeringen.no)
Автор: Татьяна Степанова

Норвегия в рамках военной помощи передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

Отмечается, что NM199 является гусеничной машиной, способной передвигаться на местности, недоступной для колесной техники.

"Это (поставка Украине гусеничных грузовиков - ред.) важно для обеспечения поставок в районы, где нет дорог", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Поэтому в правительстве Норвегии подчеркивают, что эти транспортеры являются важным дополнением к колесным грузовикам. Они могут перевозить боеприпасы, продовольствие и воду находящимся в полевых условиях украинским войскам.

Как сообщается, NM199 находились на хранении в армии Норвегии, но перед передачей Украине грузовики проходят техобслуживание.

Помощь Украине от Норвегии

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Норвегия решила передать Украине истребители F-16. В общей сложности страна имеет на вооружении 57 таких самолетов.

Также Норвегия отправит в Украину ракеты для ЗРК IRIS-T и оборудование для разминирования.

Кроме того, Украина получит от Норвегии системы для защиты от беспилотников. Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon.

 

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НорвегияВоенная помощь