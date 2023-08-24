Норвегия передаст Украине зенитные ракеты и поможет с газом этой зимой

Норвегия отправит в Украину зенитные ракеты и оборудование для разминирования. Также Норвегия выделит 1,5 млрд норвежских крон (около 140 млн долларов) на обеспечение поставок газа и электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время визита в Киев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

"Украинским властям нужна наша помощь, чтобы обеспечить электричеством и теплом дома, предприятия и государственные учреждения в преддверии новой зимы", - сказал Стере.

Деньги направляются через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Деньги пойдут на ремонт и техническое обслуживание критически важной электроэнергетической инфраструктуры, а также на поставку аварийной электроэнергии в районах, пострадавших от боевых действий (865 млн норвежских крон), а также на покупку газа для аварийного хранения (635 млн норвежских крон).

По его словам, более 60% производства электроэнергии в Украине было уничтожено в результате военных действий России. "Украинцы предпринимают героические усилия по восстановлению электроснабжения путем временного ремонта, но им нужна международная поддержка. Норвегия берет на себя ответственность и вносит свой вклад", - сказал премьер-министр.

Благодаря поддержке Норвегии в размере 2 млрд норвежских крон на закупку газа в 2022 году Норвегия профинансировала около 1/3 потребностей Украины в импорте газа в прошлом году.

" Мы еще не знаем, сколько газа Украине нужно будет импортировать в этом году, но благодаря вкладу Норвегии Украина лучше подготовлена к холодной зиме и новым атакам со стороны России", - сказал Стере.

Зенитные ракеты

Правительство приняло решение подарить Украине зенитные ракеты IRIS-T. Ракеты смогут запускаться с пусковых установок, переданных Швецией.

"В прошлом Украина получала значительные пожертвования в области противовоздушной обороны от западных стран, но потребность в них огромна. Норвегия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за защиту от российских сил. Поэтому теперь мы пожертвуем зенитные ракеты. На сегодняшний день это одно из крупнейших пожертвований Норвегии военной техники Украине", - сказал Стере.

Средства для разминирования

Также Норвегия решила пожертвовать портативные комплекты для разминирования. Эти комплекты для разминирования и заряды взрывчатки используются для расчистки коридоров через минные поля.

Как отмечается в сообщении, российские войска установили обширные минные поля, чтобы не допустить прорыва украинских войск через линию фронта. Минные поля делают борьбу Украины с российскими силами вторжения очень сложной. Поэтому украинские власти запросили поддержку, чтобы иметь возможность продвинуться через минные поля.