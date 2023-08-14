Норвегия поставит Украине системы для борьбы от беспилотниками

Норвегия поставит Украине системы для защиты от беспилотников. Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon.

Компания Kongsberg Defence & Aerospace подписала контракт с Международным фондом Украины (IFU), возглавляемым Великобританией, на поставку в Украину беспилотных авиационных систем.

"Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon, предназначенных для противодействия широкому спектру воздушных угроз путем нанесения физического ущерба или выведения угрозы из строя иным способом", - говорится в сообщении.

Стоимость контракта составляет 56 млн фунтов стерлингов, или около 750 млн норвежских крон.

"Эта поставка значительно усилит украинские возможности по борьбе с беспилотниками и поможет защитить население и инфраструктуру Украины", - заявил Эйрик Ли, генеральный директор Kongsberg Defence & Aerospace.

CORTEX Typhon C-UAS

Беспилотный летательный аппарат CORTEX Typhon C-UAS создан на базе программных и аппаратных средств компаний Teledyne Flir и Kongsberg, включая систему наблюдения и дистанционную оружейную станцию (RWS) Kongsberg, а также интегрированное боевое решение (ICS) CORTEX.

Международный украинский фонд (IFU) был создан Великобританией и международными партнерами для выявления и приобретения критически важных средств и их быстрой поставки на Украину. Норвегия и Великобритания являются одними из многих стран, которые внесли свой вклад в этот фонд.

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