Норвегія передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199

Норвегія в межах військової допомоги передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.
Зазначається, що NM199 є гусеничною машиною, яка здатна пересуватися на місцевості, недоступній для колісної техніки.
"Це (постачання Україні гусеничних вантажівок - ред.) важливо для забезпечення постачання в райони, де немає доріг", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Тому в уряді Норвегії наголошують, що ці транспортери є важливим доповненням до колісних вантажівок. Вони можуть перевозити боєприпаси, продовольство та воду українським військам, які перебувають у польових умовах.
Як повідомляється, NM199 перебували на зберіганні в армії Норвегії, але перед передачею Україні, вантажівки проходять техобслуговування.
Допомога Україні від Норвегії
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16. Загалом країна має на озброєнні 57 таких літаків.
Також Норвегія відправить в Україну ракети для ЗРК IRIS-T та обладнання для розмінування.
Окрім того, Україна отримає від Норвегії системи для захисту від безпілотників. Постачання складається з кількох систем CORTEX Typhon.
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