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Норвегія відкриває кордони для 20 країн Європи, але не для України

Норвегія, П'ятниця 10 липня 2020 14:31
Норвегія відкриває кордони для 20 країн Європи, але не для України
Фото: турист в Норвегії (pixabay)
Автор: Лера Полищук

Обмеження для туристів будуть зняті з 15 липня

Уряд Норвегії переглянуло обмеження на поїздки для туристів, які були введені з-за пандемії. Влада дозволила в'їзд на територію країни туристам з 20 країн Європи, однак в цей список Україна не потрапила.

Про це повідомляє The Sun Daily.

Так, з 15 липня ряд країн Європейської економічної зони та Шенгенської зони будуть виключені зі списку держав, які МЗС Норвегії не рекомендує здійснювати поїздки, крім абсолютно необхідних".

В'їзд дозволено з Франції, трьох провінцій Швеції, Німеччини, Данії, Ісландії, Фінляндії, Польщі, Чехії та Великобританії. При цьому наголошується, що під час поїздок не потрібно перебуватиме на карантині.

Також в список "зелених країн" потрапили Іспанія, Греція та Нідерланди, проте дозвіл на в'їзд буде переглядатися кожні два тижні на основі даних за рівнем захворюваності у них.

Наголошується, що туристам з країн, що не входять в Європейський союз таких, як Україна, Туреччина і Росія, заборона поки залишається в силі.

Нагадаємо, Естонія заборонила польоти з України.

Крім того, Індія продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 31 липня.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони".

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