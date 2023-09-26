Норвегия накануне зимы выделила Украине дополнительную финансовую помощь

Норвегия предоставит дополнительно 1 миллиард норвежских крон (92,5 млн долларов), чтобы предоставить украинцам доступ к защите и жизненно важной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт .

"Гражданское население Украины сильно пострадало в результате жестокой войны, которую ведет Россия. Усилия украинского народа по борьбе с ежедневными нападениями на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру были героическими. Им нужна наша помощь, чтобы пережить еще одну зиму войны", - говорится в заявлении.

Эту тему Хуитфельдт обсудила на открытии третьего совещания старших должностных лиц по гуманитарным вопросам по Украине в Осло.

На встрече основное внимание будет уделено сложной гуманитарной ситуации, которую создает война в Украине, а также рассмотрению способов оказания необходимой помощи гражданскому населению в нужное время.

На встрече также будут обсуждаться, как реализовать хорошие решения для перехода от краткосрочной гуманитарной помощи к долгосрочным усилиям по восстановлению.

Деньги передадут ООН и Красному Кресту

В число 150 участников встречи входят представители украинской власти, ООН, Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, гуманитарных организаций и стран-доноров.

По оценкам ООН, более 17 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи. Около 5 миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами, а более 6,2 миллиона человек выехали из Украины и искали убежища в других странах из-за агрессии России.

Гуманитарное финансирование осуществляется через ООН, включая Украинский гуманитарный фонд и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Финансирование выделяется в рамках Нансеновской программы поддержки Украины.

На что потратят деньги

"Средства будут использованы для оказания жизненно важной помощи наиболее уязвимым людям, детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам, помогая обеспечить им доступ к жилью, еде, воде и санитарным услугам, образованию, медицинскому обслуживанию и психосоциальной поддержке, а также защиту от сексуального и гендерного насилия", - говорится в сообщении.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Норвегия предоставила Украине более 3,5 миллиарда норвежских крон (323,9 млн долларов) на гуманитарную поддержку и помощь беженцам в соседних странах.

Помощь от Норвегии

Украина и Норвегия договорились о "транспортном безвизе". Он начнет действовать с 1 сентября и касается как двусторонних, так и транзитных перевозок.

Ранее сообщалось, что Норвегия добровольно передала финансовую помощь в размере 22 млн. евро в меры помощи в рамках Европейского фонда мира. Их потратят на военную помощь Вооруженным силам Украины.