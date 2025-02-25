Норвегия и Дания увеличат сотрудничество в обороне для дальнейшей поддержки Украины

По данным издания, во вторник, 25 февраля, Норвегия и Дания выступили с совместным заявлением об увеличении оборонных усилий.

В заявлении говорится о том, что эти меры будут осуществлены в рамках Северного сотрудничества и в рамках НАТО. Страны намерены представить конкретные предложения в мае. Но уже сейчас известно, что часть из них будет направлена на поддержку Украины.

"Среди направлений, которые будут охвачены, - изучение возможностей для укрепления промышленных связей в поддержку наших собственных оборонных секторов и дальнейшая поддержка Украины", - заявили представители Дании и Швеции.

Кроме того, страны хотят рассмотреть, как укрепить сотрудничество между их вооруженными силами во всех сферах. А также развивать стратегическое сотрудничество в Северной Атлантике.

Расходы на оборону и Украина

После того, как Трамп начал требовать больших расходов на оборону от стран-членов НАТО, лидеры Европы все чаще рассматривают варианты увеличения расходов на оборону. Напомним, в январе же Трамп призвал членов НАТО повысить оборонные расходы до 5% от ВВП.

Кроме того, лидеры Великобритании и Европы усилили дипломатические усилия, чтобы продемонстрировать единство в поддержке Украины.

В частности, Германия обсуждает создание нового фонда для увеличения военных расходов и поддержки Украины на фоне растущих угроз. По словам источников Bloomberg, этот шаг направлен на укрепление обороноспособности страны в условиях российской агрессии.