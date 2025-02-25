Норвегия и Дания увеличат сотрудничество в обороне для дальнейшей поддержки Украины

Дания и Норвегия усиливают сотрудничество в обороне, в частности, чтобы и в дальнейшем помогать Украине. Две северные страны НАТО активизируют свои усилия в этой области после недавних заявлений президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, во вторник, 25 февраля, Норвегия и Дания выступили с совместным заявлением об увеличении оборонных усилий.
В заявлении говорится о том, что эти меры будут осуществлены в рамках Северного сотрудничества и в рамках НАТО. Страны намерены представить конкретные предложения в мае. Но уже сейчас известно, что часть из них будет направлена на поддержку Украины.
"Среди направлений, которые будут охвачены, - изучение возможностей для укрепления промышленных связей в поддержку наших собственных оборонных секторов и дальнейшая поддержка Украины", - заявили представители Дании и Швеции.
Кроме того, страны хотят рассмотреть, как укрепить сотрудничество между их вооруженными силами во всех сферах. А также развивать стратегическое сотрудничество в Северной Атлантике.
После того, как Трамп начал требовать больших расходов на оборону от стран-членов НАТО, лидеры Европы все чаще рассматривают варианты увеличения расходов на оборону. Напомним, в январе же Трамп призвал членов НАТО повысить оборонные расходы до 5% от ВВП.
Кроме того, лидеры Великобритании и Европы усилили дипломатические усилия, чтобы продемонстрировать единство в поддержке Украины.
В частности, Германия обсуждает создание нового фонда для увеличения военных расходов и поддержки Украины на фоне растущих угроз. По словам источников Bloomberg, этот шаг направлен на укрепление обороноспособности страны в условиях российской агрессии.
Также СМИ пишут, что Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания, чтобы помочь защитить Европу. Истребители с ядерным оружием могут быть направлены в Германию. Французский чиновник заявил The Telegraph, что развертывание истребителей станет сигналом для российского диктатора Владимира Путина.