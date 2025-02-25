Норвегія і Данія збільшать співпрацю в обороні для подальшої підтримки України

За даними видання, у вівторок, 25 лютого, Норвегія і Данія виступили зі спільною заявою щодо збільшення оборонних зусиль.

У заяві йдеться про те, що ці заходи будуть здійснені в межах Північної співпраці та в рамках НАТО. Країни мають намір представити конкретні пропозиції у травні. Але вже зараз відомо, що частина з них буде спрямована на підтримку України.

"Серед напрямків, що будуть охоплені, - вивчення можливостей для зміцнення промислових зв'язків на підтримку наших власних оборонних секторів та подальша підтримка України", - заявили представники Данії та Швеції.

Окрім того, країни хочуть розглянути, як зміцнити співпрацю між їхніми збройними силами в усіх сферах. А також розвивати стратегічну співпрацю у Північній Атлантиці.

Витрати на оборону й Україна

Після того, як Трамп почав вимагати більших витрат на оборону від країн-членів НАТО, лідери Європи все частіше розглядають варіанти збільшення витрат на оборону. Нагадаємо, в січні ж Трамп закликав членів НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП.

Окрім того, лідери Великобританії та Європи посилили дипломатичні зусилля, щоб продемонструвати єдність у підтримці України.

Зокрема, Німеччина обговорює створення нового фонду для збільшення військових витрат і підтримки України на тлі зростаючих загроз. За словами джерел Bloomberg, цей крок спрямований на зміцнення обороноздатності країни в умовах російської агресії.