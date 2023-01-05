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Норвегия отправила Украине новую партию артиллерийских снарядов: названо количество

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Четверг 05 января 2023 01:38
Норвегия отправила Украине новую партию артиллерийских снарядов: названо количество Фото: Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Сообщается, что боеприпасы уже покинули территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Снаряды могут использоваться для нескольких видов вооружений, в том числе для самоходных гаубиц M-109.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, что его страна продолжит снабжать ВСУ оружием.

"Украина нуждается в срочной помощи, и поэтому мы продолжаем изучать, что еще может быть предоставлено из запасов вооруженных сил. Мы также изучаем, что можно получить непосредственно от производителя, чтобы помочь еще больше", - сказал Грам.

Ранее Норвегия уже предоставила Украине 23 самоходных гаубицы M-109, 160 ракет воздух-земля Hellfire, 3 реактивных установки залпового огня MLRS, 4 тысячи противотанковых ракет, более 1750 бронежилетов, 3 тысячи защитных касок и 15 тысяч сухих пайков.

Ранее сообщалось, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере. Одной из главных тем обсуждений были оборонные нужды нашей страны.

Также мы писали, что Норвегия передала партию генераторов украинским пограничникам.

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