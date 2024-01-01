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Норвегия разрешила прямые продажи оружия и оборонной продукции Украине

Фото: министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде (flickr.com/miljoverndepartementet)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Норвегии приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

"В чрезвычайной ситуации с безопасностью, сложившейся в результате агрессивной войны России, нам крайне важно продолжать поддерживать Украину. Мы должны планировать возможность того, что незаконная агрессивная война может быть продлена. Поэтому правительство приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения норвежской оборонной промышленности Украине", - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

При условии, что экспорт соответствует требованиям по проверке потребностей и контролю конечного пользователя, правительство приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности оборонным ведомствам Украины. 

"Это изменение означает, что мы защищаем фундаментальные интересы Норвегии в области обороны и политики безопасности вместе с нашими союзниками. Правительство использует ряд инструментов для содействия важной роли оборонной промышленности в текущей ситуации с политикой безопасности", - заявил министр обороны Бьёрн Арильд Грам.

Помощь Украине от Норвегии

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн долларов.

Позже Норвегия предоставила 84 млн евро норвежским организациям, которые помогают украинцам.

Не так давно украинские пограничники получили от Норвегии мобильный комплекс радиационного контроля. Его применяют в зонах с высоким уровнем опасности для проверки радиационной обстановки.

Также Норвегия объявила о выделении 17 млн евро Всемирной продовольственной программе, включая гуманитарную продовольственную программу "Зерно из Украины".

Кроме того, Великобритания вместе с Норвегией возглавили новую "морскую коалицию" для помощи Украине. Новое объединение стран будет поставлять корабли и другие транспортные средства ВСУ для укрепления способностей ведения боевых действий на море.

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