ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Норвегия даст 170 млн долларов на оружие через PURL для Украины

Норвегия, Среда 15 октября 2025 22:27
UA EN RU
Норвегия даст 170 млн долларов на оружие через PURL для Украины Иллюстративное фото: Норвегия анонсировала миллиарды крон на поддержку Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Норвегия предоставит Украине примерно 170 миллионов долларов на вооружение в рамках программы PURL, через которую Европа покупает американское оружие для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства обороны Норвегии.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стерре напомнил, что Украина нуждается в постоянной военной и гражданской поддержке в борьбе против российской агрессии. Именно поэтому сейчас Норвегия и ряд других стран Европы объединить усилия, чтобы профинансировать масштабный пакет помощи для Киева.

"Мы стремимся выделить 2 миллиарда норвежских крон на этот пакет, который координируется НАТО", - сказал он.

При этом Норвегия также выделила 1,5 миллиарда норвежских крон на финансирование еще одного пакета поддержки Украины в рамках инициативы PURL.

"Крайне важно, чтобы европейские страны объединились и продолжали оказывать поддержку, чтобы вместе мы могли финансировать поставки военного оборудования, необходимого Украине, такого как беспилотники, артиллерия и передовые системы противовоздушной обороны", - отметил министр обороны Норвегии Туре Сандвик.

По словам министра, Норвегия профинансировала два пакета и будет настаивать, чтобы другие страны НАТО также сделали свой вклад. Это поможет Украине эффективно защищаться от российской агрессии и обеспечит сохранение безопасности в Европе.

С февраля 2022 года Норвегия предоставила Украине поддержку на более 100 миллиардов крон (почти 9,9 миллиарда долларов). А весной 2025 года парламент страны согласовал дополнительные 50 млрд крон для Украины, что в целом дало 72,5 млрд крон на военную поддержку Киева в этом году.

Что такое PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.

В Минобороны Украины отметили, что эта программа является одним из ключевых механизмов обеспечения Украины американским оружием и оборонным оборудованием. А по данным генерального секретаря НАТО Марка Рютте, к программе присоединились уже более половины стран НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Норвегия Военная помощь Встреча Рамштайн
Новости
Бессент: 85 сенаторов поддерживают 500% тарифы для Китая за покупку нефти у РФ
Бессент: 85 сенаторов поддерживают 500% тарифы для Китая за покупку нефти у РФ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит