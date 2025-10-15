Более половины стран-членов НАТО уже присоединились к PURL, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что более половины стран-членов Альянса присоединились к инициативе PURL.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Он отметил, что инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) собрала уже более половины стран-членов НАТО. Генсек добавил, что это обеспечит "чрезвычайно важный поток поддержки" для Украины.
Рютте также отметил, что НАТО не участвует в "обмене ударами", но принял необходимые меры для защиты и обороны своих граждан, а также показал потенциальному агрессору "непоколебимую решимость".
"НАТО является оборонительным альянсом. Он останется оборонительным альянсом, но не заблуждайтесь - этот оборонительный альянс готов и желает сделать все необходимое, чтобы защитить 1 миллиард наших граждан и нашу территорию", - подчеркнул он.
Что такое PURL
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине. Она предусматривает формирование и предоставление союзникам перечня важнейших потребностей в оружии.
После этого партнеры финансируют закупку американского вооружения в соответствии с запросами. Деньги поступают на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.
Во вторник, 14 октября, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу PURL.
Напомним, в сентябре стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.
О том, как программа PURL от НАТО ускорит поставки оружия Украине, раскрыло Минобороны.