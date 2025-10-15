ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Более половины стран-членов НАТО уже присоединились к PURL, - Рютте

Бельгия, Среда 15 октября 2025 16:22
UA EN RU
Более половины стран-членов НАТО уже присоединились к PURL, - Рютте Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что более половины стран-членов Альянса присоединились к инициативе PURL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он отметил, что инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) собрала уже более половины стран-членов НАТО. Генсек добавил, что это обеспечит "чрезвычайно важный поток поддержки" для Украины.

Рютте также отметил, что НАТО не участвует в "обмене ударами", но принял необходимые меры для защиты и обороны своих граждан, а также показал потенциальному агрессору "непоколебимую решимость".

"НАТО является оборонительным альянсом. Он останется оборонительным альянсом, но не заблуждайтесь - этот оборонительный альянс готов и желает сделать все необходимое, чтобы защитить 1 миллиард наших граждан и нашу территорию", - подчеркнул он.

Что такое PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО для ускорения поставок вооружения Украине. Она предусматривает формирование и предоставление союзникам перечня важнейших потребностей в оружии.

После этого партнеры финансируют закупку американского вооружения в соответствии с запросами. Деньги поступают на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.

Во вторник, 14 октября, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу PURL.

Напомним, в сентябре стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.

О том, как программа PURL от НАТО ускорит поставки оружия Украине, раскрыло Минобороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Марк Рютте
Новости
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит