Норвегія дасть 170 млн доларів на зброю через PURL для України

Норвегія надасть Україні приблизно 170 мільйонів доларів на озброєння у рамках програми PURL, через яку Європа купує американську зброю для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства оборони Норвегії.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стерре нагадав, що Україна потребує постійної військової та цивільної підтримки у боротьбі проти російської агресії. Саме тому зараз Норвегія та низка інших країн Європи об'єднати зусилля, щоб профінансувати масштабний пакет допомоги для Києва.

"Ми прагнемо виділити 2 мільярди норвезьких крон на цей пакет, який координується НАТО", - сказав він.

При цьому Норвегія також виділила 1,5 мільярда норвезьких крон на фінансування ще одного пакета підтримки України в рамках ініціативи PURL.

" Вкрай важливо, щоб європейські країни об’єдналися та продовжували надавати підтримку, аби разом ми могли фінансувати постачання військового обладнання, необхідного Україні, такого як безпілотники, артилерія та передові системи протиповітряної оборони", - зазначив міністр оборони Норвегії Туре Сандвік.

За словами міністра, Норвегія профінансувала два пакети та буде наполягати, щоб інші країни НАТО також зробили свій внесок. Це допоможе Україні ефективно захищатися від російської агресії та забезпечить збереження безпеки у Європі.

З лютого 2022 року Норвегія надала Україні підтримку на понад 100 мільярдів крон (майже 9,9 мільярда доларів). А навесні 2025 року парламент країни погодив додаткові 50 млрд крон для України, що загалом дало 72,5 млрд крон на військову підтримку Києва цього року.