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Норвегия более чем вдвое увеличит помощь Украине

Фото: Норвегия существенно наращивает поддержку Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Норвегия увеличит финансирование программы поддержки Украины. Общая сумма финансирования превысит 7 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Сегодня украинская парламентская делегация присутствовала на выступлении премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре, на котором он высказал ключевые тезисы в поддержку Украины:

  • слабое перемирие лишь даст России время для перегруппировки, а не обеспечит длительный мир;
  • Европа, в частности Норвегия, должна самостоятельно укреплять оборону и поддержку Украины;
  • Европейские страны координируют общий мирный план, учитывающий интересы Украины.

"В результате встречи Премьер-министра с политическими партиями Стортинга финансирование программы "Нансен для Украины" в этом году будет увеличено с 3,2 до 7,7 млрд долларов", - сообщили в Раде.

Помощь Украине от партнеров

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что в Германии сформировали пакет военной помощи Украине на сумму около 3 млрд евро. Сейчас обсуждается его быстрое финансирование.

В то же время Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро.

Кроме того, Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщили, что подпишут гарантийное соглашение на 1,95 млрд евро.

Оно будет предусматривать оказание поддержки инвестиционным программам в рамках Украинского фонда в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы.

Стоит также заметить, что на днях Украина заключила одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории.

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Норвегия