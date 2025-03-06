Норвегия более чем вдвое увеличит помощь Украине

Помощь Украине от партнеров

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что в Германии сформировали пакет военной помощи Украине на сумму около 3 млрд евро. Сейчас обсуждается его быстрое финансирование.

В то же время Польша начала предоставлять Украине 46-й пакет помощи на 200 млн евро.

Кроме того, Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщили, что подпишут гарантийное соглашение на 1,95 млрд евро.

Оно будет предусматривать оказание поддержки инвестиционным программам в рамках Украинского фонда в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы.

Стоит также заметить, что на днях Украина заключила одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории.

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