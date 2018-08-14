У Норвегії міністр пішов у відставку після поїздки в Іран

Міністр взяв із собою в подорож службовий телефон з державною інформацією

В Норвегії міністр рибного господарства країни Пер Сандберг пішов у відставку з-за скандалу, пов'язаного поїздкою в Іран, яка була здійснена з порушенням правил безпеки. Про це передє NRK.

Повідомляється, що також Сандберг залишив свій пост заступника голови Партії прогресу (FrP). Причиною став візит до Ірану, який міністр взяв службовий телефон, в якому зберігалася закрита державна інформація.

Порушуючи правила безпеки, 58-річний міністр і його 28-річна подруга Летнес відвідали Іран в липні. Про цю поїздку Сандберг не повідомив заздалегідь ні власне міністерство, ні кабінет міністрів.

Також відомо, що Летнес - колишня учасниця багатьох конкурсів краси, проте зараз вона займається рибним бізнесом. Норвезька розвідка зайнялася розслідуванням її діяльності в даний час, оскільки у дівчини можуть бути зв'язки з ісламістським урядом Ірану. Летнес заперечує які-небудь зв'язки з іранською владою. У неї також є норвезька резиденція.

"Були злети і падіння, і я пишаюся тим, що допоміг перетворити Партію прогресу у велику та сильну організацію. Тепер, однак, настав час піти далі, зробити щось іще й отримати можливість більше часу приділяти особистому життю", - прокоментував Сандберг свою відставку.

Нагадаємо, як стало відомо 9 серпня, у зв'язку з порушенням присяги з Національного антикорупційного бюро вже звільнили двох детективів.