В Норвегии министр ушел в оставку из-за поездки в Иран

Министр взял с собой в путешествие служебный телефон с государственной информацией

В Норвегии министр рыбного хозяйства страны Пер Сандберг ушел в от ставку из-за скандала, связанного поездкой в Иран, которая была осуществлена с нарушением правил безопасности. Об этом передет NRK.

Сообщается, что также Сандберг оставил свой пост заместителя главы Партии прогресса (FrP). Причиной стал визит в Иран, в который министр взял служебный телефон, в котором хранилась закрытая государственная информация.

Нарушая правила безопасности, 58-летний министр и его 28-летняя подруга Летнес посетили Иран в июле. Об этой поездке Сандберг не уведомил заранее ни собственное министерство, ни кабинет министров.

Также известно, что Летнес - бывшая участница многих конкурсов красоты, однако сейчас она занимается рыбным бизнесом. Норвежская разведка занялась расследованием ее деятельности в настоящее время, поскольку у девушки могут быть связи с исламистским правительством Ирана. Летнес отрицает какие-либо связи с иранскими властями. У нее также есть норвежская резиденция.

"Были взлеты и падения, и я горжусь тем, что помог превратить Партию прогресса в большую и сильную организацию. Теперь, однако, настало время пойти дальше, сделать что-то еще и получить возможность больше времени уделять личной жизни", - прокоментировал Сандберг свой уход.

Напомним, как стало известно 9 августа, в связи с нарушением присяги из Национального антикоррупционного бюро уволили уже двух детективов.