В Иране испытали баллистическу ракету, - разведка США

Иран провел тестовый запуск ракеты в ходе масштабных учений

Американские разведывательные спутники зафиксировали в Иране первое за последний год испытание баллистической ракеты Fateh-110. Испытание состоялось на прошлой неделе во время военных учений в Ормузском проливе, передает Fox News со ссылкой на официальные источники.

Сообщается, что испытание баллистической ракеты малой дальности совпало с масштабными военно-морскими учениями иранской революционной гвардии. В учениях участвовали также более 50 малых кораблей, которые отрабатывали действия для того, чтобы перекрыть движение по проливу с помощью тактики "Рой".

Также известно, что официальной информации со стороны Ирана о тестовом запуске ракеты не поступало. В руководстве армии США считают, что масштабные учения Ирана направлены на привлечение внимания Вашингтона из-за иранской ядерной сделки.

"Нам совершенно ясно, что они пытались использовать эти учения, чтобы отправить нам сообщение о том, что по мере приближения к этому периоду санкций у них есть некоторые возможности", - отмечают в Пентагоне.

Американские военные прекрасно знают о военных действиях Ирана.

"Мы осознаем, что происходит, и мы по-прежнему готовы защитить себя, преследуя наши цели свободы судоходства и свободы торговли в международных водах", - сообщили в Пентагоне.

Напомним, как писало РБК-Украина, лидер США Дональд Трамп пригрозил европейским странам последствиями ведения бизнеса с Ираном. Он отметил, что любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет иметь дел с его страной. Президент США подчеркнул, что санкции против Ирана официально введены в действие, и наиболее жесткие за все время, а в ноябре планируется их ужесточение.

Как известно, Иран был в ярости из-за решения президента США Дональда Трампа выйти из международного соглашения по ядерной программе Ирана и вновь ввести санкции в отношении Тегерана.

Отметим, что ядерная сделка между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) была заключена 14 июля 2015 года после обнаружения в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана. ​Иран в ходе переговоров настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия.

Иран по условиям соглашения согласился на целый ряд уступок, в частности - оставить только один объект для обогащения урана, а число центрифуг сократить на две трети. Также Иран взял обязательство поддерживать обогащение урана на низком уровне в течение 15 лет. Было введено эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен Евросоюз, США и ООН отменили введенные санкции.

В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ подтвердила выполнение Ираном сделки, США и ЕС частично отменили санкции в отношении Тегерана: сняли ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти; разморозили зарубежные активы на сумму в 50 млрд долларов.

В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции. В список попали 13 физических лиц и 12 организаций. Одной из претензий президента США Дональда Трампа к сделке стало отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет.