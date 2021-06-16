Участь США в переговорах щодо Донбасу залежить від їхньої позиції, - Козак

Участь США в переговорах щодо Донбасу можливо, але вона залежить від їхньої позиції. Зокрема, якщо Вашингтон підтримуватиме прагматичний підхід до виконання мінських угод.

Про це на саміті в Женеві заявив заступник голови адміністрації президента Росії та парламентер щодо Донбасу Дмитро Козак, передає ТАСС .

"Все залежить від позиції. Або ми в одній людській логіці намагаємося знайти відповіді на всі ті виклики, які є, тоді так. Якщо буде тверезий і прагматичний підхід до виконання мінських угод - добре. Але, як кажуть, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця", - зазначив Козак.

Він додав, що Москва пропонувала Києву офіційно заявити Радбезу ООН про те, що його не влаштовує в мінських угодах і внести свої пропозиції.

"Якщо мова йде про врегулювання конфлікту, будь ласка, ми за. Коли наші європейські колеги кажуть, що потрібно терміново знайти рішення, тому що зараз втрутяться в процес американці, ми говоримо: "Ласкаво просимо", - підкреслив Козак.