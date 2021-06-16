Участь США в переговорах щодо Донбасу залежить від їхньої позиції, - Козак
Участь США в переговорах щодо Донбасу можливо, але вона залежить від їхньої позиції. Зокрема, якщо Вашингтон підтримуватиме прагматичний підхід до виконання мінських угод.
Про це на саміті в Женеві заявив заступник голови адміністрації президента Росії та парламентер щодо Донбасу Дмитро Козак, передає ТАСС.
"Все залежить від позиції. Або ми в одній людській логіці намагаємося знайти відповіді на всі ті виклики, які є, тоді так. Якщо буде тверезий і прагматичний підхід до виконання мінських угод - добре. Але, як кажуть, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця", - зазначив Козак.
Він додав, що Москва пропонувала Києву офіційно заявити Радбезу ООН про те, що його не влаштовує в мінських угодах і внести свої пропозиції.
"Якщо мова йде про врегулювання конфлікту, будь ласка, ми за. Коли наші європейські колеги кажуть, що потрібно терміново знайти рішення, тому що зараз втрутяться в процес американці, ми говоримо: "Ласкаво просимо", - підкреслив Козак.
Зазначимо, до цього Козак був проти залучення США. оскільки "чим більше учасників, тим складніше знайти рішення".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що США будуть залучені до переговорів щодо Донбасу, і навіть запропонував розширити нормандський формат до семи учасників за рахунок США, Канади та Британії.