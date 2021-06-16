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У Росії заявили про відсутність перешкод для нормандської зустрічі голів МЗС

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Москва, Середа 16 червня 2021 15:43
У Росії заявили про відсутність перешкод для нормандської зустрічі голів МЗС Фото: заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії кажуть, що для нормандської зустрічі міністрів закордонних справ немає перешкод. У липні минулого року міністри закордонних справ не змогли узгодити спільну заяву.

Про це заявив заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, повідомляє ТАСС.

"Немає жодних проблем в організації зустрічі міністрів формату", - сказав Козак.

За його словами, в липні минулого року міністри закордонних справ не змогли узгодити спільну заяву.

"І в той же місяць була зустріч політрадників. Ми запропонували об'єднати заяву з приводу рекомендацій ТКГ про конкретні кроки врегулювання. Але не змогли. Віддали їх німцям і французам, вони дуже просили", - сказав він.

Нагадаємо, у Путіна підтвердили плани щодо нормандської зустрічі на рівні МЗС.

Раніше президент України Володимир Зеленський скаржився, що на минулій зустрічі нормандських радників представники Німеччини та Франції на пряме запитання не змогли відповісти, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі.

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