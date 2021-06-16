У Росії заявили про відсутність перешкод для нормандської зустрічі голів МЗС

У Росії кажуть, що для нормандської зустрічі міністрів закордонних справ немає перешкод. У липні минулого року міністри закордонних справ не змогли узгодити спільну заяву.

"Немає жодних проблем в організації зустрічі міністрів формату", - сказав Козак.

За його словами, в липні минулого року міністри закордонних справ не змогли узгодити спільну заяву.

"І в той же місяць була зустріч політрадників. Ми запропонували об'єднати заяву з приводу рекомендацій ТКГ про конкретні кроки врегулювання. Але не змогли. Віддали їх німцям і французам, вони дуже просили", - сказав він.