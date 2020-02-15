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Нормандська зустріч: Зеленський планує у квітні, а МЗС говорить про перенесення

Новини » Політика     15.02.2020 - 13:35
Нормандська зустріч: Зеленський планує у квітні, а МЗС говорить про перенесення
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Пристайко не виключає, що нормандську зустріч перенесуть

Україна робитиме все можливе, щоб нормандська зустріч відбулася у квітні 2020 року, як це було погоджено у Парижі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами глави держави, українська влада буде робити всі потрібні кроки для проведення нормандської зустрічі саме у квітні 2020 року. Він додав, що завданням України зараз є забезпечення дотримання досягнутих у Парижі домовленостей, однак Київ чекає зустрічних кроків.

"В цілому я хочу запевнити, що Україна і надалі буде робити все, щоб наступний саміт глав України, Німеччини, Франції та Росії пройшов в узгоджені терміни, а саме у квітні 2020 року. Наше завдання забезпечити дотримання угод, досягнутих в Парижі", - заявив він.

Однак, як повідомляє "Укрінформ" міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на полях Мюнхенської конференції заявив журналістам, що він не виключає перенесення дати нормандської зустрічі ближче до літа.

"Думаю, що лідери нормандської четвірки мають зустрітися. Можливо, це буде не у квітні, а ближче (до літа - ред.), подивимося, коли буде результат. Нам важливо, щоб були домовленості, які вони можуть досягти", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам Америки приєднатися до переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У Мюнхені Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США.

Також РБК-Україна писало, що в Мюнхені на конференції з безпеки представники "нормандської четвірки" планують підготувати базу для майбутнього саміту. Очікувалося, що представники України, Росії, Франції та Німеччини проведуть зустріч на полях конференції.

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