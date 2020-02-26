Нормандська зустріч: у Росії заявили про відсутність інформації про зустріч глав МЗС

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у нього немає інформації про зустріч глав МЗС нормандського формату, яка планується через місяць. Про це повідомляють росЗМІ.

Крім того, Лавров заявив, що зустріч в нормандському форматі відбудеться після закріплення в законодавстві України особливого статусу Донбасу.

"Ми будемо розмовляти про терміни наступного саміту тільки коли, по-перше, буде виконано все те, про що говорили в Парижі, включаючи нормалізацію на землі і розмінування, і політичні питання, пов'язані з "формулою Штайнмайера", і закріпленням аспектів особливого статусу (Донбасу) на постійній основі в законодавстві України ", - сказав Лавров.

Росія також вимагає підписати перед зустріччю проект підсумкового документу, щоб не було можливості щось "переграти".

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що зустріч глав МЗС країн нормандського формату планується через місяць для підготовки чергового саміту на вищому рівні. Пристайко зазначив, що на зустрічі будуть вирішувати, як далі просуватись у цьому питанні.

Відзначимо, президент Росії Володимир Путін заявляв, що сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн.