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КСУ відмовився розглядати закони про статус Донбасу та амністію бойовиків

Новини » Політика     27.01.2020 - 16:39
КСУ відмовився розглядати закони про статус Донбасу та амністію бойовиків
Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)

Закони про статус Донбасу та амністію бойовиків не будуть перевіряти на конституційність

Конституційний суд України відмовився перевіряти конституційність законів про особливий статус Донбасу та амністію бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті суду.

Повідомляється, що 27 січня Велика палата Конституційного суду відмовила у розгляді конституційного подання 53 депутатів Верховної ради 8-го скликання, яке ініціювало ще "Об'єднання "Самопоміч".

Нардепи просили визнати неконституційними закони "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" та "Про недопущення переслідування і покарання учасників подій на території Донецької та Луганської областей"

Рішення КСУ є остаточним і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, дане подання було подано до КСУ в липні 2019 року.

Раніше помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що "формулу Штайнмайєра", яка регулює проведення місцевих виборів в ОРДЛО, імплементують у нинішній закон про особливий статус Донбасу.

У грудні 2019 року президент Росії Володимир Путін виключив передачу Україні контролю над кордоном до амністії на окупованому Донбасі.

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