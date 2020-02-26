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Пристайко анонсував зустріч глав МЗС країн нормандського формату

Новини » Політика     26.02.2020 - 11:38
Пристайко анонсував зустріч глав МЗС країн нормандського формату
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Зустріч глав МЗС країн нормандського формату планується через місяць

Зустріч глав МЗС країн нормандського формату планується через місяць для підготовки чергового саміту на вищому рівні. Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Пристайко зазначив, що на зустрічі будуть вирішувати, як далі просуватись у цьому питанні.

"Ми плануємо провести зустріч міністрів закордонних справ чотирьох країн для підготовки зустрічі у нормандському форматі. Для цього зберемо міністрів Росії і Франції. Разом зустрінемось і зможемо зрозуміти, як ми просуваємось, що ми готуємо лідерам до зустрічі", - заявив Пристайко.

Також глава МЗС України зазначив, що Київ і Москва відзначають відсутність прогресу у виконанні домовленостей лідерів "нормандської четвірки" по Донбасу, досягнутих в Парижі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому запропонував Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

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Новини України МЗСВадим ПристайкоНормандський формат
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