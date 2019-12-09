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Нормандська зустріч триває вже більше години

Новини » Політика     09.12.2019 - 19:23
Нормандська зустріч триває вже більше години
Фото: нормандська зустріч (twitter.com/elenacmontanez)

Нормандська зустріч проходить у закритому режимі

Нормандська зустріч за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції триває вже більше години. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з Єлисейського палацу.

Зазначимо, нормандська зустріч почалася о 18:20 за київським часом. На даний момент переговори йдуть у закритому форматі без представників засобів масової інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після зустрічі в нормандському форматі президенти України і Росії проведуть двосторонні переговори. Після цього заплановано робочу вечерю за участю чотирьох лідерів, а програма нормандського саміту завершиться спільною прес-конференцією.

Також раніше повідомлялося, що на початку нормандської зустрічі президент Росії Володимир Путін жестом зупинив українського президента Володимира Зеленського, який хотів підняти якесь питання в присутності представників медіа. Також російський президент зазначив, що всі обговорення почнуться тільки в закритому форматі. Також повідомлялося, що Зеленський перед початком саміту мало не зайняв місце Путіна за переговорним столом.

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