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Підсумковий документ нормандської зустрічі буде декларативним, - джерело

Новини » Політика     09.12.2019 - 23:02
Підсумковий документ нормандської зустрічі буде декларативним, - джерело
Фото: нормандська зустріч (kremlin.ru)

Комюніке нормандської зустрічі буде носити загальний характер

За підсумками нормандської зустрічі лідери України, Росії, Німеччини та Франції підпишуть комюніке декларативного характеру. Про це РБК-Україна розповіло джерело в українській делегації.

За словами джерела, комюніке лідерів "нормандської четвірки" буде носити загальний, декларативний характер.

"Це тільки початок діалогу", - сказав співрозмовник.

Крім того, в підсумковому комюніке буде порушено питання виборів на окупованому Донбасі. У той же час даний пункт буде висвітлений без особливої конкретики.

Нагадаємо, раніше в ході переговорів в нормандському форматі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на короткому брифінгу повідомив, що лідери обговорювали проект комюніке, який був підготовлений до цього, проходили по кожному пункту і активно їх обговорювали. Він також додав, що не може називати пункти, які вже обговорили на нормандської зустрічі, оскільки переговори проходили в закритому форматі.

Відзначимо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що в Парижі на саміті в нормандському форматі не вдалося узгодити подальше розведення сил на Донбасі.

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