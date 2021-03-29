План по Донбасу і пункти пропуску: що обговорить ТКГ цього тижня

На цьому тижні пройдуть чергові засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Донбасу. На відеоконференції планують обговорити мирний план спільних кроків і відкриття пунктів пропуску.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації.

Також повідомляється, що на сьогодні тривають консультації політичних радників "нормандської четвірки", щоб повернутися до повного режиму припинення вогню. Крім того, за дорученням президента Володимира Зеленського головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак проводить розслідування за фактом загибелі 26 березня українських військовослужбовців в районі Шумів.

Порядок денний на цей тиждень:

Повідомляється, що 30 березня пройдуть відеоконференції робочих підгруп з безпеки, політичних, гуманітарних та економічних питань. А на середу запланована відеоконференція спільного засідання ТКГ.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі цього населеного пункту загинули четверо українських бійців, через що Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки.

Проте пізніше прийняли рішення не проводити зустріч, і ситуацію тепер обговорюють політичні радники.