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План по Донбасу і пункти пропуску: що обговорить ТКГ цього тижня

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 11:22
План по Донбасу і пункти пропуску: що обговорить ТКГ цього тижня Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Україна

На цьому тижні пройдуть чергові засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Донбасу. На відеоконференції планують обговорити мирний план спільних кроків і відкриття пунктів пропуску.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації.

Повідомляється, що 30 березня пройдуть відеоконференції робочих підгруп з безпеки, політичних, гуманітарних та економічних питань. А на середу запланована відеоконференція спільного засідання ТКГ.

Порядок денний на цей тиждень:

  • порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
  • імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
  • забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
  • продовження розробки плану спільних кроків;
  • відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в Золотому і Щасті;
  • обмін утримуваними особами;
  • повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
  • відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Також повідомляється, що на сьогодні тривають консультації політичних радників "нормандської четвірки", щоб повернутися до повного режиму припинення вогню. Крім того, за дорученням президента Володимира Зеленського головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак проводить розслідування за фактом загибелі 26 березня українських військовослужбовців в районі Шумів.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі цього населеного пункту загинули четверо українських бійців, через що Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки.

Проте пізніше прийняли рішення не проводити зустріч, і ситуацію тепер обговорюють політичні радники.

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