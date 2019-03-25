У Nord Stream 2 заявили, що "Північний потік-2" не зможе замінити транзит через Україну

Російський газопровід "Північний потік-2" не зможе замінити транзит через Україну. Про це заявив представник акціонерного товариства Nord Stream 2 Йенс Мюллер, повідомляють росЗМІ.

За словами Мюллера, новий газопровід являє собою "додаткову інфраструктуру".

"Математика показує, що Nord Stream 2 не зможе замінити транзит через Україну",- сказав Мюллер.

Раніше повідомлялося, що "Північний потік-2" позбавить Україну істотних доходів від транзиту і посилить залежність ЄС від одного постачальника.

РБК-Україна писало, що в Європейському парламенті заявили про необхідності згорнути здійснення проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

У Європарламенті при цьому ще раз зазначили, що "політика РФ виражається у використанні її енергетичних ресурсів в якості політичного інструменту для надання, підтримки і посилення свого політичного впливу і тиску на зону, яку РФ вважає своєю сферою впливу. А також для впливу на кінцевих споживачів".

РБК-Україна писало, що влада США готуються ввести санкції стосовно компаній, що займаються "Північним потоком-2".