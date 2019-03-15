"Північний потік-2" посилить залежність ЄС від одного постачальника, - WP

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Реалізація газпроводу "Північний потік-1" призвела до посилення газпромівсього впливу на європейську економіку

Газопровід "Північний потік-2" позбавить Україну суттєвих доходів від транзиту та посилить залежність ЄС від одного постачальника. Про це повідомляє Washington post.

Реалізація газпроводу "Північний потік-1" призвела до посилення газпромівсього впливу на європейську економіку та політику в цілому.Тепер вкрадені активи Росія охороняє за допомогою снайперів і військових кораблів і продовжує переконувати європейців у корисності та безпечності реалізації "Північного потоку-2".

"Якщо Путін дивиться на все крізь призму стратегії, то в Берліні панує верховенство економіки. Такий підхід працював з часів завершення Другої світової війни, поки Сполучені Штати були гарантом європейської безпеки. Та зараз ця парасолька згортається, а Москва на підйомі", - вважає Йозеф Йоффе член редакційної ради тижневика Die Zeit і науковий співробітник Інституту Гувера.

Нагадаємо, в Європейському парламенті заявили про необхідність згорнути здійснення проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

РБК-Україна писало, що влада США готуються ввести санкції стосовно компаній, що займаються "Північним потоком-2".