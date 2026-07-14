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Уникальная кухня на краю света: чем питаются ежедневно украинские полярники в Антарктике

07:36 14.07.2026 Вт
5 мин
В меню участников экспедиции можно найти даже "фастфуд"
aimg Ирина Костенко
Уникальная кухня на краю света: чем питаются ежедневно украинские полярники в Антарктике На "Академике Вернадском" готовят разные вкусности (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
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Питаться в Антарктике можно не только однообразными консервами или полуфабрикатами. На самом деле рацион украинских полярников на станции "Академик Вернадский" - богат вкусными и полезными блюдами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

Главное:

  • Миф о консервах: полярники питаются разнообразно, консервы используют преимущественно в качестве резерва или для полевых выездов.
  • Регулярные продукты: в ежедневном рационе украинской команды есть мясо, овощи, фрукты, кисломолочные продукты и свежеиспеченный хлеб.
  • Планирование: запас провизии на станцию завозят всего несколько раз в год, поэтому меню рассчитано на месяцы вперед.
  • Домашние ритуалы: несмотря на экстремальные условия, полярники устраивают привычные завтраки и готовят любимые блюда, в частности бургеры, вареники или налистники.
  • Контроль здоровья: команда ежемесячно проходит медицинские осмотры, особое внимание обращают на возможный дефицит отдельных витаминов.

Что есть на столе украинских полярников каждый день

Согласно информации НАНЦ, мнение о том, будто в Антарктике питаются только консервами - это миф.

Ведь на самом деле в рационе украинских полярников каждый день есть:

  • мясо;
  • первые блюда;
  • кисломолочные продукты
  • свежеиспеченный хлеб;
  • каши и гарниры;
  • овощи и фрукты (замороженные, ферментированные и т.п.).

"Консервы тоже есть, но преимущественно как резерв или для полевых выездов", - уточнили в Национальном антарктическом научном центре.

Уникальная кухня на краю света: чем питаются ежедневно украинские полярники в АнтарктикеЕжедневный рацион украинских полярников (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Когда завозят продукты и как их хранят

Украинцам рассказали, что на антарктическую станцию "Академик Вернадский", расположенную на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика), продукты завозят всего несколько раз в год:

  • основную партию - при пересменке экспедиций;
  • потом - довозят все необходимое во время летнего сезона.

Именно поэтому питание полярники планируют не на неделю, а на месяцы вперед.

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Для хранения запасов в течение длительного периода их:

  • замораживают;
  • консервируют;
  • ферментируют.

"Провизию формируют с резервом, чтобы даже в случае задержки поставок у полярников было все необходимое для полноценного рациона", - уточнили в НАНЦ.

Уникальная кухня на краю света: чем питаются ежедневно украинские полярники в АнтарктикеПродукты на станцию "Академик Вернадский" завозят всего несколько раз в год (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Каким может быть хлеб и когда едят бутерброды

Хлеб, которым питаются украинские полярники, - "местный" и свежий, ведь его пекут прямо там.

Уточняется, что в целом на станции пекут:

  • и белый хлеб;
  • и черный хлеб;
  • и хлеб с семенами тыквы и подсолнечника.

Сообщается также, что на завтрак полярники собирают свои любимые бутерброды.

"Даже на краю света остаются маленькие домашние ритуалы", - отметили в НАНЦ.

Уникальная кухня на краю света: чем питаются ежедневно украинские полярники в АнтарктикеСвежий хлеб полярники пекут прямо на станции (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Что делает команда, когда у повара выходной

В НАНЦ рассказали, что когда у повара на станции выходной день, готовят другие члены команды - по очереди.

Они отвечают за приготовление:

  • основных блюд;
  • гарниров.

При этом заготовки для первых блюд повар делает заранее. Чтобы облегчить процесс дальнейшего приготовления другими участниками экспедиции.

"Кстати, на днях был объявлен конкурс в следующую, 32-ю экспедицию. Среди вакансий - традиционно позиция повара. Так что если у вас есть квалификация и желание, можете попробовать свои силы", - напомнили в НАНЦ.

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Что интересного может быть в меню полярников

Заглянув в меню кухни антарктической станции "Академик Вернадский", можно найти также:

  • вареники;
  • блинчики (налистники);
  • бургеры и картофель фри.

"Да, бургеры в антарктике - это реальность", - констатировали в НАНЦ.

Уникальная кухня на краю света: чем питаются ежедневно украинские полярники в АнтарктикеВ меню полярников могут быть не только "традиционные" домашние блюда (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Кто и как контролирует здоровье участников экспедиции

В НАНЦ сообщили, что здоровье полярников контролируют ежемесячно. Речь идет, в частности, про:

  • медицинские осмотры;
  • контроль веса.

Уточняется, что в рамках рекомендаций насчет питания участников антарктической экспедиции особое внимание уделяют контролю возможных дефицитов:

  • витамина D;
  • витамина C;
  • омега-3.

Кроме того, врач (в соответствии с графиком) осуществляет сбор образцов крови членов команды.

"На станции их хранят в надлежащих условиях, а после доставки в Украину проводят лабораторный анализ", - рассказали в НАНЦ.

Отмечается, что это "часть научной программы, в которой изучают влияние длительного пребывания в Антарктике на организм человека".

Уникальная кухня на краю света: чем питаются ежедневно украинские полярники в АнтарктикеЗдоровье украинских полярников контролируют каждый месяц (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

В заключение в НАНЦ отметили, что главный вывод жизни в Антарктике заключается в том, что полноценное питание - это не о доступе к супермаркету рядом, а про:

  • грамотное планирование;
  • качественные продукты;
  • внимание к здоровью.

Уникальная кухня на краю света: чем питаются ежедневно украинские полярники в АнтарктикеПолноценное питание - это не о доступе к супермаркету рядом (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

"Даже на краю света рацион может оставаться сбалансированным", - подытожили в Национальном антарктическом научном центре.

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (по инициативе украинцев).

Кроме того, мы объясняли, как проходит день украинского полярника.

Читайте также, как собирают команду "Академика Вернадского" и что украинские полярники исследуют в Антарктике.

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