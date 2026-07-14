Уникальная кухня на краю света: чем питаются ежедневно украинские полярники в Антарктике
Питаться в Антарктике можно не только однообразными консервами или полуфабрикатами. На самом деле рацион украинских полярников на станции "Академик Вернадский" - богат вкусными и полезными блюдами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Главное:
- Миф о консервах: полярники питаются разнообразно, консервы используют преимущественно в качестве резерва или для полевых выездов.
- Регулярные продукты: в ежедневном рационе украинской команды есть мясо, овощи, фрукты, кисломолочные продукты и свежеиспеченный хлеб.
- Планирование: запас провизии на станцию завозят всего несколько раз в год, поэтому меню рассчитано на месяцы вперед.
- Домашние ритуалы: несмотря на экстремальные условия, полярники устраивают привычные завтраки и готовят любимые блюда, в частности бургеры, вареники или налистники.
- Контроль здоровья: команда ежемесячно проходит медицинские осмотры, особое внимание обращают на возможный дефицит отдельных витаминов.
Что есть на столе украинских полярников каждый день
Согласно информации НАНЦ, мнение о том, будто в Антарктике питаются только консервами - это миф.
Ведь на самом деле в рационе украинских полярников каждый день есть:
- мясо;
- первые блюда;
- кисломолочные продукты
- свежеиспеченный хлеб;
- каши и гарниры;
- овощи и фрукты (замороженные, ферментированные и т.п.).
"Консервы тоже есть, но преимущественно как резерв или для полевых выездов", - уточнили в Национальном антарктическом научном центре.
Ежедневный рацион украинских полярников (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Когда завозят продукты и как их хранят
Украинцам рассказали, что на антарктическую станцию "Академик Вернадский", расположенную на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика), продукты завозят всего несколько раз в год:
- основную партию - при пересменке экспедиций;
- потом - довозят все необходимое во время летнего сезона.
Именно поэтому питание полярники планируют не на неделю, а на месяцы вперед.
Для хранения запасов в течение длительного периода их:
- замораживают;
- консервируют;
- ферментируют.
"Провизию формируют с резервом, чтобы даже в случае задержки поставок у полярников было все необходимое для полноценного рациона", - уточнили в НАНЦ.
Продукты на станцию "Академик Вернадский" завозят всего несколько раз в год (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Каким может быть хлеб и когда едят бутерброды
Хлеб, которым питаются украинские полярники, - "местный" и свежий, ведь его пекут прямо там.
Уточняется, что в целом на станции пекут:
- и белый хлеб;
- и черный хлеб;
- и хлеб с семенами тыквы и подсолнечника.
Сообщается также, что на завтрак полярники собирают свои любимые бутерброды.
"Даже на краю света остаются маленькие домашние ритуалы", - отметили в НАНЦ.
Свежий хлеб полярники пекут прямо на станции (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Что делает команда, когда у повара выходной
В НАНЦ рассказали, что когда у повара на станции выходной день, готовят другие члены команды - по очереди.
Они отвечают за приготовление:
- основных блюд;
- гарниров.
При этом заготовки для первых блюд повар делает заранее. Чтобы облегчить процесс дальнейшего приготовления другими участниками экспедиции.
"Кстати, на днях был объявлен конкурс в следующую, 32-ю экспедицию. Среди вакансий - традиционно позиция повара. Так что если у вас есть квалификация и желание, можете попробовать свои силы", - напомнили в НАНЦ.
Что интересного может быть в меню полярников
Заглянув в меню кухни антарктической станции "Академик Вернадский", можно найти также:
- вареники;
- блинчики (налистники);
- бургеры и картофель фри.
"Да, бургеры в антарктике - это реальность", - констатировали в НАНЦ.
В меню полярников могут быть не только "традиционные" домашние блюда (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Кто и как контролирует здоровье участников экспедиции
В НАНЦ сообщили, что здоровье полярников контролируют ежемесячно. Речь идет, в частности, про:
- медицинские осмотры;
- контроль веса.
Уточняется, что в рамках рекомендаций насчет питания участников антарктической экспедиции особое внимание уделяют контролю возможных дефицитов:
- витамина D;
- витамина C;
- омега-3.
Кроме того, врач (в соответствии с графиком) осуществляет сбор образцов крови членов команды.
"На станции их хранят в надлежащих условиях, а после доставки в Украину проводят лабораторный анализ", - рассказали в НАНЦ.
Отмечается, что это "часть научной программы, в которой изучают влияние длительного пребывания в Антарктике на организм человека".
Здоровье украинских полярников контролируют каждый месяц (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
В заключение в НАНЦ отметили, что главный вывод жизни в Антарктике заключается в том, что полноценное питание - это не о доступе к супермаркету рядом, а про:
- грамотное планирование;
- качественные продукты;
- внимание к здоровью.
Полноценное питание - это не о доступе к супермаркету рядом (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
"Даже на краю света рацион может оставаться сбалансированным", - подытожили в Национальном антарктическом научном центре.
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Антарктике и зачем создали уникальную заповедную зону (по инициативе украинцев).
Кроме того, мы объясняли, как проходит день украинского полярника.
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