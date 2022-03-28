Nokia залишила РФ програмне забезпечення, що посприяло російському шпигунству, - NYT

Відома фінська компанія Nokia слідом за низкою інших покинула російський ринок. Проте залишила РФ програмне забезпечення, що посприяло російському шпигунству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як інформує видання, посилаючись на аналіз більш як 75 тисяч внутрішніх документів компанії, цього місяця Nokia заявила, що припинить продажі в Росії, і засудила вторгнення в Україну. Але фінська компанія не вказала, що залишила після себе обладнання та програмне забезпечення, які з’єднують найпотужніший урядовий інструмент цифрового спостереження з найбільшою в країні телекомунікаційною мережею.

Зазначено, хоча Nokia не виробляє технологію перехоплення зв’язку, у документах описано, як вона працювала з російськими компаніями, пов’язаними з державою, для планування, оптимізації та усунення несправностей підключення системи SORM.

Вказано, що саме головна розвідувальна служба Росії - ФСБ, використовує SORM для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних листів і текстових повідомлень, а також для відстеження інших інтернет-зв'язків.

Згідно з документами компанії, отриманими The New York Times, протягом понад 5 років Nokia надавала обладнання та послуги для зв’язку SORM з найбільшим постачальником телекомунікаційних послуг Росії МТС.

Як пише видання, документи, охоплені 2008-2017 роками, демонструють деталі, про які раніше не повідомлялося, а саме що Nokia знала, що забезпечує російську систему спостереження.

"Ця робота була важливою для Nokia для ведення бізнесу в Росії, де вона стала провідним постачальником обладнання та послуг різним клієнтам телекомунікацій, щоб допомогти їхнім мережам функціонувати. Цей бізнес приносив сотні мільйонів доларів щорічного доходу", - зазначають в NYT.

При цьому сама компанія Nokia заявляє, що дотримується міжнародних стандартів, які використовуються багатьма постачальниками обладнання базової мережі, які охоплюють державне спостереження.

Нагадаємо, українська розвідка розсекретила інформацію щодо 620 співробітників російського ФСБ, які вчиняють злочини на території Європи. Оприлюднено їх імена та паспортні дані.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.