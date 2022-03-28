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Nokia оставила РФ программное обеспечение, что поспособствовало российскому шпионажу, - NYT

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Вашингтон, Понедельник 28 марта 2022 17:30
Nokia оставила РФ программное обеспечение, что поспособствовало российскому шпионажу, - NYT Фото: Nokia оставила РФ программное обеспечение, что поспособствовало российскому шпионажу (freepik)
Автор: Мария Кучерявец

Известная финская компания Nokia вслед за рядом других покинула российский рынок. Однако оставила РФ программное обеспечение, что поспособствовало российскому шпионажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как информирует издание, ссылаясь на анализ более 75 тысяч внутренних документов компании в этом месяце Nokia заявила, что прекратит продажи в России, и осудила вторжение в Украину. Но финская компания не указала, что оставила после себя оборудование и программное обеспечение, которые соединяют самый мощный правительственный инструмент цифрового наблюдения с крупнейшей в стране телекоммуникационной сетью.

Отмечено, хотя Nokia не производит технологию перехвата связи, в документах описано, как она работала с российскими компаниями, связанными с государством, для планирования, оптимизации и устранения неисправностей подключения системы SORM.

Указано, что именно главная разведывательная служба России - ФСБ, использует SORM для прослушивания телефонных разговоров, перехват электронных писем и текстовых сообщений, а также для отслеживания других интернет-связей.

Согласно документам компании, полученным The New York Times, в течение более 5 лет Nokia предоставляла оборудование и услуги для связи SORM с крупнейшим поставщиком телекоммуникационных услуг России МТС.

Как пишет издание, документы, охваченные 2008-2017 годы, демонстрируют детали, о которых ранее не сообщалось, а именно Nokia знала, что обеспечивает российскую систему наблюдения.

"Эта работа была важной для Nokia для ведения бизнеса в России, где она стала ведущим поставщиком оборудования и услуг различным клиентам телекоммуникаций, чтобы помочь их сетям функционировать. Этот бизнес приносил сотни миллионов долларов ежегодного дохода", - отмечают в NYT.

При этом сама компания Nokia заявляет, что придерживается международных стандартов, используемых многими поставщиками оборудования базовой сети, которые охватывают государственное наблюдение.

Напомним, украинская разведка рассекретила информацию по 620 сотрудникам российского ФСБ, которые совершают преступления на территории Европы. Обнародованы их имена и паспортные данные.

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