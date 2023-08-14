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НОК обсуждает участие Украины в Олимпиаде при допуске россиян и белорусов, - Гутцайт

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Понедельник 14 августа 2023 22:06
НОК обсуждает участие Украины в Олимпиаде при допуске россиян и белорусов, - Гутцайт Фото: Вадим Гутцайт, президент НОК Украины (facebook.com/vgytzait)
Автор: Иван Носальский

Национальный олимпийский комитет проводит консультации насчет возможности участия Украины в Олимпиаде, если к соревнованиям допустят Россию и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта.

Он напомнил, что пока Международный олимпийский комитет не приглашал Россию и Беларусь на Олимпиаду, а решения по их участию не принято.

"Национальный олимпийский комитет Украины продолжает консультации с субъектами олимпийского движения по вопросу участия сборной команды Украины в Олимпийских играх при условии допуска к ним представителей из стран-агрессорок", - отметил Гутцайт.

По его словам, окончательное решение примут после того, как будут рассмотрены все соответствующие факторы.

Чиновник рассказал, что сейчас украинские спортсмены участвуют в соревнованиях с россиянами и белорусами, только если тех допускают как индивидуальных нейтральных атлетов.

Бойкот Олимпиады

Напомним, Украина рассматривает бойкот Олимпиады в случае, если туда допустят Россию и Беларусь.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту при условии, если МОК допустит россиян и белорусов на Олимпийские игры.

При этом президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поддерживает допуск россиян и белорусов к Олимпиаде.

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