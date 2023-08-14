НОК обговорює участь України в Олімпіаді при допуску росіян та білорусів, - Гутцайт

Національний олімпійський комітет проводить консультації щодо можливості участі України в Олімпіаді, якщо до змагань допустять Росію та Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта.

Він нагадав, що поки що Міжнародний олімпійський комітет не запрошував Росію та Білорусь на Олімпіаду, а рішення щодо їх участі не прийнято.

"Національний олімпійський комітет України продовжує консультації з суб'єктами олімпійського руху щодо участі збірної команди України в Олімпійських іграх за умови допуску до них представників з країн-агресорок", - зазначив Гутцайт.

За його словами, остаточне рішення ухвалять після того, як будуть розглянуті усі відповідні фактори.

Чиновник розповів, що зараз українські спортсмени беруть участь у змаганнях з росіянами та білорусами, лише якщо тих допускають як індивідуальних нейтральних атлетів.

Бойкот Олімпіади

Нагадаємо, Україна розглядає бойкот Олімпіади у разі, якщо туди допустять Росію та Білорусь.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту за умови, якщо МОК допустить росіян та білорусів на Олімпійські ігри.

При цьому президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримує допуск росіян та білорусів до Олімпіади.