Правозахисники повідомили про затримання в Криму колишнього члена Меджлісу

В окупованому Криму пройшли чергові обшуки. В результаті затримали колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району Ельдара Менсеїтова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність" .

Обшуки відбулися в Сімферополі, в селищі Молодіжне.

"Після слідчих заходів відвезли в невідомому напрямку Менсеїтова Ельдара", - йдеться в повідомленні.

Правозахисникам повідомили, що поруч з будинком Менсеїтова о 20:30 помітили дві машини.

"Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися і заїхали за ріг, за бетонний паркан. Зараз мені стало відомо, що близько 24:00 дві легкові машини і Газель приїхали за адресою Карасу 6, в Молодіжне. Ні він, ні члени його сім'ї на дзвінки не відповідають", - повідомили в "Кримську Солідарність".