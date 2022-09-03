Кім розповів про ситуацію з водою в Миколаєві

За його словами, місцева влада активно займається питанням води в Миколаєві і веде консультації з міжнародними партнерами. Однак поки конкретного рішення немає.

"Той дебет води, на який ми розраховували за старими даними, які у нас були - він не підтвердився, води вдвічі менше, її немає, з якістю є проблеми. Тому, щоб зрівняти воду, підмішувати можливості немає. І на сьогоднішній день поривів в 3-5 разів більше, ніж при менш солоній воді", - пояснив Кім.

Він додав, що, якщо йти системою зворотних осмосів і забору солоної води, як заявляли раніше, потрібні додаткові витрати. У такому разі кількість води потрібно збільшити вдвічі, ніж те, що Миколаїв використовує зараз. Також є пошкодження на самій мережі, що теж вплине на кінцеву ціну води.

"Фільтри, які використовуються, це розхідники, ми їх викидаємо, їх треба міняти. Тобто зросте ціна за воду до такого рівня, що люди можуть сказати: "не треба нам такої питної води". Це питання складне і комплексне, ми з ним працюємо", - заявив глава ОВА.