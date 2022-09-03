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Кім розповів про ситуацію з водою в Миколаєві

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Миколаїв, Субота 03 вересня 2022 14:54
Кім розповів про ситуацію з водою в Миколаєві Фото: глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Юлія Акімова, Наталія Юрченко

Проблеми з питною водою в Миколаєві неможливо вирішити найближчим часом. Найшвидший спосіб - це деокупація Херсонської області та відновлення водогону з Дніпра.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, місцева влада активно займається питанням води в Миколаєві і веде консультації з міжнародними партнерами. Однак поки конкретного рішення немає.

"Той дебет води, на який ми розраховували за старими даними, які у нас були - він не підтвердився, води вдвічі менше, її немає, з якістю є проблеми. Тому, щоб зрівняти воду, підмішувати можливості немає. І на сьогоднішній день поривів в 3-5 разів більше, ніж при менш солоній воді", - пояснив Кім.

Він додав, що, якщо йти системою зворотних осмосів і забору солоної води, як заявляли раніше, потрібні додаткові витрати. У такому разі кількість води потрібно збільшити вдвічі, ніж те, що Миколаїв використовує зараз. Також є пошкодження на самій мережі, що теж вплине на кінцеву ціну води.

"Фільтри, які використовуються, це розхідники, ми їх викидаємо, їх треба міняти. Тобто зросте ціна за воду до такого рівня, що люди можуть сказати: "не треба нам такої питної води". Це питання складне і комплексне, ми з ним працюємо", - заявив глава ОВА.

Нагадаємо, ще в квітні в Миколаєві виникли проблеми з водопостачанням і питною водою. Пити воду з кранів не можна, оскільки вона - технічна. Місцева влада заявила, що через бойові дії відремонтувати водопровід не можна.

У травні Кабмін виділив 56 млн гривень на відновлення водопостачання в Миколаєві.

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