Нічний обстріл Харкова: Терехов розповів, де був "приліт"

За його словами, "приліт" був у Київському районі.

"Вночі близько о пів на першу ракетний обстріл Київського району. Попередньо без жертв, постраждалих і руйнувань", - повідомив мер.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по Харкову. Попередньо, приліт був у центральному районі міста.

Пізніше звуки вибухів пролунали у Кропивницькому. Попередньо, спрацювала ППО, повідомили в Кіровоградській ОВА.

Крім того, вночі прогриміли вибухи у Миколаєві.

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