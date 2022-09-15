Ночной обстрел Харькова: Терехов рассказал, где был "прилет"

По его словам, "прилет" был в Киевском районе.

"Ночью около половины первого ракетный обстрел Киевского района. Предварительно без жертв, пострадавших и разрушений", - сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Предварительно, прилет был в центральном районе города.

Позже звуки взрывов раздались в Кропивницком. Предварительно, сработала ПВО, сообщили в Кировоградской ОВА.

Кроме того, ночью прогремели взрывы в Николаеве.

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