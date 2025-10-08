Нобелевская премия по химии: кто стал лауреатами 2025 года

Что известно о лауреатах по химии 2025 года

Ученые признаны победителями награды в области химии "за разработку металлоорганических каркасов".

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 создали новые молекулярные конструкции с большими полостями, через которые могут проходить газы и другие вещества.

Эти конструкции называются металлоорганическими каркасами (MOF). Их можно использовать для получения воды из воздуха, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или ускорения химических реакций.

Три ученых разработали новую форму молекулярной архитектуры: в ней ионы металлов являются "строительными блоками", которые соединяются с длинными органическими молекулами. Вместе они образуют кристаллы с большими полостями.

Такие материалы можно настраивать - изменяя их компоненты, химики могут создавать MOF, которые улавливают определенные вещества, проводят электричество или стимулируют реакции.

Начало исследований положил Ричард Робсон в 1989 году. Он соединил ионы меди с особыми молекулами, создав кристалл, похожий на бриллиант, но с большим количеством полостей. Его открытие стало прорывом, хотя материал оказался неустойчивым.

Позже Сусуму Китагава и Омар Ягхи усовершенствовали этот метод.

В 1990-х - 2000-х годах они показали, что такие конструкции могут быть гибкими, стабильными и управляемыми, то есть их можно создавать с нужными свойствами.

С этого времени химики создали десятки тысяч видов MOF. Их можно применять для решения важных проблем. Например: очистка воды от вредных веществ, разложение остатков лекарства в природе, улавливание углекислого газа или получение воды даже в пустыне.

Кто получил премию в области химии в прошлом году

Нобелевская премия по химии - это самое престижное признание в мире химических наук. Выдвижение кандидатов происходит через Нобелевский комитет по химии, который тщательно оценивает научные достижения претендентов.

Эта награда входит в число пяти классических премий, учрежденных в конце XIX века по завещанию Альфреда Нобеля - изобретателя динамита, промышленника и благотворителя.

Для самого Нобеля химия была ключевой сферой деятельности. Именно благодаря глубоким знаниям в этой области он создавал свои изобретения и совершенствовал технологические процессы. Поэтому не случайно в своем завещании он отдельно выделил химию как одну из важнейших наук, достойных собственной премии.

В 2024 году Нобелевский комитет решил разделить премию между двумя направлениями исследований. Половину награды получил американский биохимик Дэвид Бейкер - за разработку методов вычислительного дизайна белков.

Другую половину поделили британский ученый Демис Гассабис и американец Джон Джумпер - создатели системы искусственного интеллекта, которая научилась предсказывать пространственную структуру белков, решив научную проблему, остававшуюся неразгаданной более 50 лет.

Их открытия имеют огромное практическое значение: они помогают исследователям лучше понимать, как возникает устойчивость бактерий к антибиотикам, и открывают новые пути для создания эффективных лекарств будущего.

Нобелевская неделя-2025

В понедельник, 6 октября началась нобелевская неделя 2025 года. Первыми уже объявили победителей в сфере медицины и физиологии. Ими стали американские исследователи Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японский ученый Шимон Сакагучи. Их отметили за прорывные исследования в области периферической иммунной толерантности, которые помогают лучше понять работу иммунной системы.

В номинации по физике награду получат Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис. Их работы связаны с открытием явления макроскопического квантово-механического туннелирования и исследованием квантования энергии в электрических цепях - достижения, расширяющие возможности современной квантовой физики.

Уже 10 октября станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по литературе, а 11 октября объявят обладателя Нобелевской премии мира-2025.

В этом году вокруг премии мира вспыхнуло особое внимание. Дональд Трамп открыто заявил о своем желании получить эту награду. Его кандидатуру выдвинули представители ряда стран - Пакистана, Камбоджи, Израиля, а также некоторые республиканские конгрессмены США.