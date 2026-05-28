Без НМТ и отрыва от службы: как военным ВМС получить образование на льготных условиях
Сегодня военнослужащие Военно-Морских Сил имеют возможность получать образование параллельно со службой. Без отрыва от выполнения боевых задач, в дистанционном формате и на льготных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 3-го центра рекрутинга ВМС.
Главное:
- Обучение без отпусков: военнослужащие ВМС могут получать образование онлайн прямо во время службы - график пар и экзаменов адаптируют под ротации и боевые дежурства.
- Упрощенное поступление: для зачисления на бюджет не нужно сдавать НМТ, достаточно пройти собеседование по разным предметам.
- Льготы для семей: если сам боец не имеет возможности учиться, он может "делегировать" свое право на бесплатное образование одному из членов семьи (ближайшим родственникам).
- Широкий выбор: учиться можно на одной из самых популярных гражданских специальностей (от кибербезопасности или IT до журналистики и менеджмента) в семи вузах Украины.
- Ограниченные сроки: подать документы в рамках проекта необходимо до 1 июля.
Как военные могут учиться без отрыва от службы
Украинцам рассказали, что военнослужащие ВМС могут учиться прямо во время службы.
Соответствующий проект реализуется при содействии общественной организации "Наші мрії" в рамках меморандума между:
- ВМС ВСУ;
- учреждениями высшего образования.
Программа "Вступ 2026" предусматривает возможность получить:
- либо полное общее среднее образование;
- либо профессионально-техническое образование;
- либо высшее образование.
Главная особенность проекта - военнослужащим не нужно оставлять службу или брать дополнительные отпуска для обучения.
То есть образовательный процесс полностью адаптирован под специфику военной службы.
Все занятия, сессии, зачеты и экзамены - проходят онлайн.
При этом преподаватели подстраивают график под ротации, отпуска, боевые дежурства и другие служебные обстоятельства военного.
"Таким образом, человек может одновременно продолжать службу и получать образование - от полного общего среднего до магистерского уровня", - объяснили украинцам.
Кто может принять участие в проекте
В первую очередь проект ориентирован на участников боевых действий (УБД).
Но при наличии свободных бюджетных мест к обучению могут присоединяться и другие военнослужащие.
Предусмотрена также возможность "делегировать" право на обучение членам семей военных:
- женам (мужьям);
- детям;
- близким родственникам.
"То есть если боец не имеет возможности или желания учиться самостоятельно, он может рекомендовать одного члена семьи на одно потенциальное место", - рассказали в центре рекрутинга.
Что известно об упрощенных условиях поступления
В рамках проекта "Вступ 2026" предусмотрены упрощенные условия поступления:
- прием на обучение - без национального мультипредметного теста (НМТ);
- зачисление - на основе онлайн-собеседования;
- подача документов - до 1 июля;
- зачисление на бюджетные места по квоте - до 11 августа.
При этом собеседование проводится по таким предметам:
- Украинский язык;
- История Украины;
- Математика;
- один предмет на выбор.
Для тех, кто уже имеет магистерский уровень и хочет получить второе высшее образование или поступить в аспирантуру, льготные условия обучения определяются индивидуально.
Какие документы нужно подготовить для поступления
Для участия в программе необходимо подать следующие документы:
- удостоверение УБД или справку формы №6 (копию);
- паспорт или ID-карту (копию);
- выписку о месте регистрации;
- идентификационный код (копию);
- две фотографии 3х4;
- документ об имеющемся уровне образования (копию).
Кроме того действующим военнослужащим - после распределения в учебное заведение - необходимо получить выписку из приказа о разрешении на обучение.
Какие учебные заведения присоединились к проекту
В 2026 году к проекту уже приобщены семь высших учебных заведений (в Киеве, Днепре, Харькове и Запорожье):
- Национальный университет "Запорожская политехника";
- Запорожский национальный университет;
- Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного;
- Запорожский институт экономики и информационных технологий;
- Мариупольский государственный университет;
- Университет таможенного дела и финансов;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.
По словам организаторов проекта, количество партнерских заведений растет ежегодно (раньше в проекте участвовали только четыре вуза, а сейчас их уже семь).
В будущем планируется дальнейшее увеличение их количества.
Какие специальности доступны для военных
В целом военнослужащие могут выбрать наиболее желаемую специальность из широкого перечня - от технических или IT-направлений до гуманитарных и управленческих.
При этом среди самых популярных направлений обучения упоминаются такие:
- "Кибербезопасность и защита информации";
- "Компьютерная инженерия";
- "Инженерия программного обеспечения";
- "Системный анализ и наука о данных";
- "Автоматизация и робототехника";
- "Журналистика";
- "Менеджмент";
- "Агроинженерия";
- "Публичное управление";
- "Международные экономические отношения";
- "Социальная работа";
- "Политология";
- "Туризм";
- "Архитектура и строительство".
Сообщается также, что из-за высокого спроса на отдельные специальности количество заявок иногда превышает наличие бюджетных мест.
"В таком случае кандидатам могут предложить альтернативное направление подготовки на тех же условиях", - объяснили гражданам.
Как расширяется проект и куда обращаться
По словам организаторов проекта, спрос на эту образовательную программу постоянно растет.
Так, в 2024 году документы на участие в ней подали около 200 человек, а по состоянию на май 2026 года - уже более 300 (и поступление заявок продолжается).
В ВМС отмечают: развитие образовательных возможностей для военных является не только социальной поддержкой, но и важной составляющей профессионального развития личного состава.
"Ведь нужно помнить, что получение офицерского звания и соответственно карьерный рост возможен только при наличии высшего образования", - напомнили украинцам.
Сегодня проект продолжает расширяться в направлении привлечения большего количества учебных заведений и расширения доступных специальностей.
Кроме того, благодаря сотрудничеству ВМС и ОО "Наші мрії", активно внедряется возможность подачи заявки на получение образования через "Армія+".
Таким образом, все больше представителей ВМС получат шанс получить образование даже во время службы.
Чтобы не упустить свой шанс на образование без отрыва от службы военным советуют обращаться в 3-й центр рекрутинга ВМС:
- либо по телефону: +38 (097) 041 17 55;
- либо через официальный сайт центра рекрутинга ВМС ВСУ: recrutvms.mil.gov.ua.
