НМТ-2026: что делать участнику, если во время экзамена нашел ошибку в задании

Главное: Системные ошибки в НМТ почти невозможны , но единичные опечатки случаются.

Как действовать участникам при форс-мажорных ситуациях на НМТ (инфографика РБК-Украина)

Что делать, если вы нашли ошибку в заданиях

Вакуленко отметила, что системные или критические ошибки в НМТ почти не возникают, однако "человеческий фактор" или технические сбои иногда случаются. Участнику теста нужно сообщить об ошибке, но завершить работу над остальными заданиями. На этот случай есть специальный алгоритм действий для УЦОКО:

Решение апелляционной комиссии: Если эксперты подтвердят техническую ошибку или некорректную формулировку, дело передают в комиссию.

Как спасают баллы поступающих

По словам Вакуленко, решение обычно принимают в пользу участника. Если ошибка подтверждена, возможны два сценария:

Аннулирование задания: Его просто изымают из общего подсчета, чтобы оно не влияло на результат.

Зачисление баллов всем: Правильный ответ за это задание могут засчитать всем участникам сессии, чтобы никто не оказался в неравных условиях.

"Мы делаем все, чтобы ни один абитуриент не пострадал из-за технических нюансов системы", - подчеркнула руководительница УЦОКО.