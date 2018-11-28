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НКЦПФР прокоментувала вплив воєнного стану на ринок цінних паперів

Новини » Фінанси    28.11.2018 - 17:15
НКЦПФР прокоментувала вплив воєнного стану на ринок цінних паперів
Ілюстративне фото (dp.sfs.gov.ua)

У нацкомісії запевняють, що ринку нічого не загрожує

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заявляє, що введення воєнного стану у десяти областях України жодним чином не вплине на функціонування ринку цінних паперів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НКЦПФР у Facebook.

Як зазначили в комісії, НКЦПФР слідкуватиме за роботою організованого та неорганізованого ринків для своєчасного реагування у разі необхідності.

Нагадаємо, Верховна рада України 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Воєнний стан вводиться у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд державного майна має намір продовжити приватизацію, незважаючи на введення воєнного стану в 10 областях України.

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