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НБУ домовився з Нацкомфінпослуг про поступову передачу повноважень

Новини » Економіка     10.02.2020 - 17:42
НБУ домовився з Нацкомфінпослуг про поступову передачу повноважень
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ стане регулятором страхових компаній та кредитних спілок замість Нацкомфінпослуг

Національний банк України (НБУ) та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України (Нацкомфінпослуг) підписали Меморандум про взаємодію і співпрацю для забезпечення реалізації положень закону про "спліт". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили прес-службі, документ забезпечить більш скоординований та ефективний процес передачі функцій з регулювання та нагляду за ринком небанківських фінансових послуг від Нацкомфінпослуг до НБУ.

Меморандум передбачає:

  • створення робочої групи з представників регуляторів, яка координуватиме взаємодію НБУ та Нацкомфінпослуг з метою передавання функцій;
  • порядок обміну між інституціями інформацією з кадрових питань, планами роботи Нацкомфінпослуг на 2020 рік, у тому числі щодо запланованої діяльності Нацкомфінпослуг з підготовки проектів регуляторних актів;
  • передавання НБУ документів та матеріалів, створених Нацкомфінпослуг у процесі виконання своїх повноважень та функцій;
  • обмін інформацією про нагляд за небанківськими фінансовими установами, у тому числі досвідом проведення перевірок та застосування заходів впливу.

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Національний банк України (НБУ) висунув до страхових компаній три базові вимоги - наявність і достатність власного капіталу, прозора структура власності та дотримання законодавства про фінмоніторинг.

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