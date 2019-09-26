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НБУ висунув до страхових компаній три базові вимоги

Новини » Економіка    26.09.2019 - 15:40
НБУ висунув до страхових компаній три базові вимоги
Фото: Катерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

Нацбанк регулюватиме діяльність страхових компаній з 1 липня 2020 року

Національний банк України (НБУ) висуває до страхових компаній три базові вимоги - наявність і достатність власного капіталу, прозора структура власності та дотримання законодавства про фінмоніторинг. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час зустрічі з учасниками ринку небанківських фінансових послуг, повідомляє прес-служба НБУ.

У НБУ нагадали, що відповідно до закону про "спліт" до кінця червня 2020 року регулятором страхового ринку лишатиметься Нацкомфінпослуг. НБУ стане регулятором ринку з 1 липня 2020 року.

Рожкова заявила, що у перехідний період змін у регулюванні не буде, переліцензування компаній через зміну регулятора не буде.

Вона також нагадала, що Національний банк працюватиме над гармонізацією вимог для небанківських фінустанов з нормами європейського законодавства, проте робитиме це поступово і враховуючи пропозиції ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 12 вересня ухвалила закон про "спліт"- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг".

Нагадаємо закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Відповідно до закону НБУ стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.

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