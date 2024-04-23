В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза "Шахедов" и ракет

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно используют свои ракеты и беспилотники для нанесения ударов по Украине. Чаще всего под атакой находятся объекты гражданской инфарструктуры, из-за чего гибнут и получают ранения мирные жители.

Последняя атака российских террористов состоялась в ночь на 23 апреля. Всего для удара враг задействовал 15 беспилотников. 14 из них удалось сбить.

В Одессе в результате удара РФ девять мирных жителей получили ранения. Среди них было четверо детей.

Полицейские обнародовали видео того, как они спасали жителей Одессы в первые минуты после удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.