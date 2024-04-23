У низці регіонів України оголосили повітряну тривогу: є загроза "Шахедів" та ракет

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують свої ракети та безпілотники для завдання ударів по Україні. Найчастіше під атакою знаходяться об'єкти цивільної інфарструктури, через що гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Остання атака російських терористів відбулася у ніч проти 23 квітня. Загалом для удару ворог задіяв 15 безпілотників. 14 із них вдалося збити.

В Одесі внаслідок удару РФ дев'ять мирних жителів отримали поранення. Серед них було четверо дітей.

Поліцейські оприлюднили відео про те, як вони рятували мешканців Одеси в перші хвилини після удару.

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