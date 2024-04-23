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В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза "Шахедов" и ракет

Украина, Вторник 23 апреля 2024 21:52
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В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза "Шахедов" и ракет Иллюстративное фото: россияне атакуют Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 апреля, вечером в очередной раз атакуют Украину своими дронами и ракетами. В ряде областей - тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации Воздушных сил, в прифронтовых областях есть угроза атак российской авиации, там наблюдается ее активность.

В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза &quot;Шахедов&quot; и ракетФото: карта тревог в Украине (скриншот)

При этом военные зафиксировали в воздушном пространстве ракету, которая летит в направлении Днепра.

В то же время жителей Полтавской области предупредили, что в регионе есть угроза применения ударных беспилотников.

Обновлено 21:59

Воздушные силы заявили об угрозе баллистики с востока.

Обновлено 22:11

Вражеские "Шахеды" уже обнаружили на юге Полтавской области. Они направляются на запад.

Обновлено 22:20

Угроза применения "Шахедов" для Херсонской и Николаевской областей, сообщили Воздушные силы.

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно используют свои ракеты и беспилотники для нанесения ударов по Украине. Чаще всего под атакой находятся объекты гражданской инфарструктуры, из-за чего гибнут и получают ранения мирные жители.

Последняя атака российских террористов состоялась в ночь на 23 апреля. Всего для удара враг задействовал 15 беспилотников. 14 из них удалось сбить.

В Одессе в результате удара РФ девять мирных жителей получили ранения. Среди них было четверо детей.

Полицейские обнародовали видео того, как они спасали жителей Одессы в первые минуты после удара.

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